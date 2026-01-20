Ginostra, la scuola più piccola d’Europa: a settembre un’unica alunna

Verrà ospitata nei locali della canonica di Ginostra, inaccessibile borgo sull’isola di Stromboli, la scuola più piccola d’Europa che a settembre aprirà i battenti per l’unica (“per ora” dicono i genitori) alunna, Aysha che a giugno compirà sei anni. “La decisione di accogliere la nostra richiesta e consentire a nostra figlia di andare a scuola qui è per noi una conquista enorme – spiega la madre della bimba Monica Abbate, delegata del sindaco di Lipari a Ginostra – Mandarla a Stromboli sarebbe stato praticamente impossibile e ci saremmo dovute trasferire lasciando mio marito“.

Nonna di Ginostra, cresciuta a Barcellona Pozzo di Gotto, Monica Abbate ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato il marito, Raffa Bazine, tunisino (a breve avrà la cittadinanza italiana), proprio nella piccola frazione. Con lui condivide l’amore per quella che definisce “l’isola nell’isola“. “Vogliamo che nostra figlia cresca in un contesto sereno come questo – raccontano – ma ci teniamo che abbia un’ istruzione e facciamo di tutto perchè faccia tante esperienze, anche portandola a pattinare sul ghiaccio a chilometri di distanza, e vogliamo che socializzi il più possibile”. Chi sarà la maestra? “Lo sapremo a settembre – dice – Aysha non vede l’ora di conoscerla“.