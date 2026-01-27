Dopo il ciclone Harry, Giardini Naxos commissariata: Impastato verifica i danni

Stamattina al municipio di Giardini Naxos (Messina) s’è insediato il commissario straordinario Giovanni Impastato, nominato ieri dal presidente della Regione siciliana per la guida dell’ente. Il sindaco Giorgio Stracuzzi era decaduto lo scorso 31 dicembre. Dopo l’insediamento Impastato si è recato nella zona del Porto per constatate i danni subiti dalle infrastrutture a causa del ciclone Harry. “Il mio impegno sarà rivolto a garantire continuità amministrativa e massima attenzione alle urgenze del territorio,” ha detto.