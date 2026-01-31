Giallo sulla spiaggia di Catanzaro: trovato un cadavere

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita nella giornata di oggi sulla spiaggia di Catanzaro Lido, nel territorio di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri e il personale del 118, che ha constatato il decesso. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della morte; al momento non viene esclusa l’ipotesi del suicidio. L’uomo indossava abiti scuri e aveva con sé i documenti, dai quali risulterebbe residente in Campania. Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.