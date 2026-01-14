“Gente in Aspromonte” compie 40 anni: pubblicato il programma escursionistico del 2026. Ci sono anche foto storiche

“Gente in Aspromonte”, in questo 2026, compie 40 anni. E, per l’occasione, ha pubblicato uno speciale Programma Escursionistico. “Nella ricorrenza del 40° anniversario dalla fondazione dell’Associazione Escursionistica, abbiamo voluto riproporre quelle che sono state, a nostra memoria, alcune tra le migliori e suggestive escursioni di questi primi 40 anni” rivela in una nota l’Associazione, vero e proprio “faro” per quanto riguarda le escursioni nel territorio.

Qui di seguito il programma completo del 2026.

Gente in Aspromonte – Programma 2026 | PDF