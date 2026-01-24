Gelbison-Reggina, i convocati di Torrisi: torna Barillà, out in 8

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico della Reggina Alfio Torrisi per la gara contro la Gelbison di domani pomeriggio, dove gli amaranto cercano l’ottava vittoria consecutiva. Ritorna, dopo un po’ di tempo di indisponibilità, anche Barillà. In tre non convocati, quattro gli infortunati, mentre Ragusa è squalificato.
L’elenco completo:
- Portieri: Canino, Lagonigro, Summa
- Difensori: Adejo, Desiato, Distratto, D. Girasole, R. Girasole, Giuliodori, Lanzillotta, Panebianco
- Centrocampisti: Barillà, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
- Attaccanti: Chirico, Edera, Ferraro, Guida, Palumbo, Sartore
- Non convocati: Fanari, Fomete, Pellicanò
- Indisponibili: Bevilacqua, Di Grazia, Porcino, Verduci
- Squalificati: Ragusa