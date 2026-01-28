Gaza, la decisione di Hamas: entra in gioco il Comitato tecnico

Hamas è pronta a farsi da parte? L’organizzazione terroristica ha annunciato la volontà di trasferire la governance di Gaza al Comitato tecnico palestinese, guidato da Ali Shaath e che opererà sotto la supervisione del Board of Peace. A dichiararlo è stato il portavoce del movimento islamista palestinese, Hazem Qassem, all’Afp, insistendo sulla necessità di una riapertura del valico di Rafah senza restrizioni.

“I protocolli sono stati preparati, i fascicoli completati e sono stati istituiti comitati incaricati di supervisionare il passaggio di consegne, garantendo il trasferimento completo della governance nella Striscia di Gaza in tutti i settori al Comitato tecnico“, ha dichiarato il portavoce.

Qassem ha poi aggiunto che il valico di Rafah, che collega Gaza con l’Egitto, “deve essere aperto in entrambe le direzioni, con totale libertà di uscita ed entrata nella Striscia di Gaza, senza ostacoli israeliani di alcun tipo“.