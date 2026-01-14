Gambarie, spettacolo in Aspromonte: oltre 100 cavalli e cavalieri tra boschi e neve | FOTO

Domenica 11 gennaio 2026 Gambarie d’Aspromonte ha ospitato un grande evento dedicato agli amanti della natura e dell’equitazione. Il raduno, organizzato dal maneggio ASD Cavalieri d’Aspromonte di Gambarie, ha registrato una partecipazione straordinaria, coinvolgendo circa 100 cavalli e cavalieri provenienti da diversi centri della provincia di Reggio Calabria.

I partecipanti, partiti dal maneggio, hanno attraversato in passeggiata un itinerario di circa 15 chilometri, immersi nei suggestivi boschi di Gambarie. Un percorso affascinante che ha regalato momenti di grande emozione e paesaggi spettacolari, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

L’iniziativa si è rivelata non solo un appuntamento sportivo, ma anche un’importante occasione di aggregazione, valorizzando le bellezze del territorio aspromontano e rafforzando il legame tra persone accomunate dalla passione per i cavalli e la montagna.