Gambarie sotto la neve: inizia la nevicata più abbondante dell’inverno

Questa sera nevica intensamente a Gambarie d’Aspromonte: un evento che segna soltanto l’inizio della quarta nevicata dell’inverno, annunciata come la più abbondante della stagione dopo quelle di mercoledì e giovedì, la neve della notte di San Silvestro e la prima imbiancata del 23 novembre.

A corredo dell’articolo, nel video in basso, è presente un nivotour spettacolare realizzato da Enrico Pescatore, che documenta il paesaggio innevato lungo un percorso suggestivo: dall’ex piazzale Anas della celebre località sciistica calabrese fino alla fontana di Tre Aie, meta conosciuta e apprezzata in tutta la provincia di Reggio Calabria.

Gambarie, situata a 1.310 metri di altitudine, sta vivendo una serata pienamente invernale con una forte nevicata in corso e temperatura attuale di -3°C. Un aspetto sorprendente è la rapidità con cui si raggiunge la località: in meno di 30 minuti d’auto si può passare dalle coste del mare — da Reggio Calabria, sullo Stretto, o da Scilla, sul basso Tirreno — a uno scenario completamente imbiancato.

Secondo le previsioni, nelle prossime 36 ore la neve continuerà a cadere senza sosta, con temperature in ulteriore calo fino a -6°C attesi all’alba di dopodomani, lunedì 12 gennaio. A fine evento si stima un accumulo complessivo superiore ai 60 cm di neve.

Dopo la nevicata, sarà spazio al divertimento: si va infatti verso l’apertura delle piste da sci Telese e Nino Martino, con gli operatori già impegnati in queste ore per preparare tutto al meglio.