Futura U19: 6-1 alla Maestrelli, non si ferma la corsa dei giovani gialloblu

Distacco sempre più grande dalle inseguitrici. Primo posto in ghiaccio che si avvicina alla matematica. La Cadi Antincendi Futura vince ancora e batte la Maestrelli. 6-1 generale con spazio per tutti gli effettivi e primo gol in Under 19 Nazionale per Aiello. 2-1 al termine di un primo tempo combattuto. Bene Vitinho,Honorio e Turiano in gol con Melito che raddoppia la soddisfazione del gol in A2 Elite del venerdì sera insieme a Pedro Mendes.

L’otto febbraio i ragazzi di Mister Peppe Scopelliti ritorneranno In scena, in trasferta sul campo del Soverato Futsal.