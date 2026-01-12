Futura U19, 11 gol per iniziare l’anno: travolta Nausicaa

La Futura U19 supera 1-11 Nausicaa e inizia il 2026 con una vittoria larga

Futura Futsal U 19

Inizia a gonfie vele il nuovo anno per l’Under 19 della Cadi Antincendi Futura. In vetta al ranking e con grandi ambizioni per confermarsi campionessa regionale, la formazione giallo-blu inizia vincendo. Zero a quattro al termine del primo tempo. 1 a 11 in trasferta in casa della Nausicaa sul rettangolo di Sant’Andrea Jonio Apostolo.

Pioggia di gol, con doppiette per Turiano,Cagnolo, Squillaci, Vitinho ed i gol di Torrini e Pitasi. Indicazioni positive per tutto il gruppo di Mister Peppe Scopelliti.

Nel prossimo turno, programmato per il 25 gennaio, l’Under 19 ritornerà a casa, giocando tra le mura amiche contro Città di Acri.

