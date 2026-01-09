Futura U17, il 2026 inizia con 10 gol: vittoria larga contro il Bagnara

Inizia bene il 2026 per la Cadi Antincendi Futura. Aspettando l’esordio nel nuovo anno della A2 Elite, programmata per sabato 10 gennaio alle ore 17 sul campo del Canicattì, sono riprese le partite della selezione Under 17. I calcettisti di Mister Scopelliti non sbagliano e continuano a veleggiare sulla vetta della classifica. 2-10 sul campo dello Sporting Club Bagnara. I locali, si sono dimostrati squadra organizzata pronta a mettere in difficoltà con grinta i giallo-blu.

Buone risposte da parte di tutto il collettivo ospite. In gol, Callea, che la sbloccherà nel primo tempo, Honorio, autore di tre gol, Minasi, Romeo, Pavone, anche lui con una solida tripletta e Turiano. Nel prossimo turno, i giallo-blu giocheranno in casa della Gallinese alle ore 15.30 di mercoledì 21 gennaio.