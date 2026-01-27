Futura, Turiano: “esordio bellissimo, è mancato solo il gol, ma andiamo per gradi”

Domenico Turiano, Giovane promessa della Cadi Antincendi Futura, si gode l'esordio con la prima squadra

Domenico Turiano Futura

L’esordio in campo con la prima squadra è un momento che non si scorda mai. Per Domenico Turiano, giovane promessa della Cadi Antincendi Futura, quella chiamata dal bordo campo durante la partita di campionato è stato il coronamento di un sogno. “L’esordio è bellissimo. Da quando ho firmato per la Cadi Antincendi Futura qui sognavo tutto ciò“. Il giovane giocatore racconta l’attesa: “ero già ero stato convocato, però non c’era stata la possibilità di entrare, oggi c’è stata. Penso di aver fatto una buona partita e mi sono divertito tanto“.

Ma Turiano, nonostante l’entusiasmo, ha le idee chiare. Quando si parla dei grandi traguardi delle giovanili e delle ambizioni di stagione, preferisce la concretezza. “Andiamo per gradi“, ripete più volte, come un mantra. Riferendosi all’Under 19 qualificata in finale di Coppa e all’Under 17 su cui qualcuno “si è sbilanciato sognando qualcosa di importantissimo“, commenta: “secondo me è troppo presto per parlarne“.

La sua analisi sul lavoro suo e della squadra è lineare e matura: “no, io penso sempre che dobbiamo andare per gradi, perché il campionato è lungo, la coppa è lunga, la stagione è lunga e possiamo fare bene, però dobbiamo stare certamente un po’ con i piedi per terra perché ci sono squadre che ci attenderanno che sono molto forti. Noi non siamo da meno, però andiamo per gradi“.

C’è un piccolo rimpianto nell’esordio: la palla nel cerchio che non è entrata. “Eh, è mancato il gol, però mi serve da lezione e sono sicuro che la prossima non me lo farò mancare“, dice, trasformando quel “quasi” in uno stimolo per il futuro.

L’ambientamento in prima squadra, racconta, non poteva andare meglio. “Bene, i compagni della prima squadra sono tutti eccezionali, mi fanno sentire a mio agio e non ho nulla da dire“. E sui “segreti” rubati ai più esperti, sorride e fa nomi: “eh, come non dire Honorio e Pizetta, Cividini che giovane nel mio ruolo, ma tutti per me sono da insegnamento. Tutti“.

Prima di concludere, Turiano vuole dedicare un pensiero speciale a un compagno. “Abbraccio Jacopo Callea, il nostro compagno che ha avuto l’altro giorno un brutto infortunio e noi lo aspettiamo e vinceremo anche per lui tutte le partite e lo aspettiamo più forte di prima“.

