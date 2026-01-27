Futura, Turiano: “esordio bellissimo, è mancato solo il gol, ma andiamo per gradi”

L’esordio in campo con la prima squadra è un momento che non si scorda mai. Per Domenico Turiano, giovane promessa della Cadi Antincendi Futura, quella chiamata dal bordo campo durante la partita di campionato è stato il coronamento di un sogno. “L’esordio è bellissimo. Da quando ho firmato per la Cadi Antincendi Futura qui sognavo tutto ciò“. Il giovane giocatore racconta l’attesa: “ero già ero stato convocato, però non c’era stata la possibilità di entrare, oggi c’è stata. Penso di aver fatto una buona partita e mi sono divertito tanto“.

Ma Turiano, nonostante l’entusiasmo, ha le idee chiare. Quando si parla dei grandi traguardi delle giovanili e delle ambizioni di stagione, preferisce la concretezza. “Andiamo per gradi“, ripete più volte, come un mantra. Riferendosi all’Under 19 qualificata in finale di Coppa e all’Under 17 su cui qualcuno “si è sbilanciato sognando qualcosa di importantissimo“, commenta: “secondo me è troppo presto per parlarne“.

La sua analisi sul lavoro suo e della squadra è lineare e matura: “no, io penso sempre che dobbiamo andare per gradi, perché il campionato è lungo, la coppa è lunga, la stagione è lunga e possiamo fare bene, però dobbiamo stare certamente un po’ con i piedi per terra perché ci sono squadre che ci attenderanno che sono molto forti. Noi non siamo da meno, però andiamo per gradi“.

C’è un piccolo rimpianto nell’esordio: la palla nel cerchio che non è entrata. “Eh, è mancato il gol, però mi serve da lezione e sono sicuro che la prossima non me lo farò mancare“, dice, trasformando quel “quasi” in uno stimolo per il futuro.

L’ambientamento in prima squadra, racconta, non poteva andare meglio. “Bene, i compagni della prima squadra sono tutti eccezionali, mi fanno sentire a mio agio e non ho nulla da dire“. E sui “segreti” rubati ai più esperti, sorride e fa nomi: “eh, come non dire Honorio e Pizetta, Cividini che giovane nel mio ruolo, ma tutti per me sono da insegnamento. Tutti“.

Prima di concludere, Turiano vuole dedicare un pensiero speciale a un compagno. “Abbraccio Jacopo Callea, il nostro compagno che ha avuto l’altro giorno un brutto infortunio e noi lo aspettiamo e vinceremo anche per lui tutte le partite e lo aspettiamo più forte di prima“.