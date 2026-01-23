Futura sull’ottovolante! I reggini liquidano 8-0 Mascalucia

Tutto facilissimo per la Cadi Antincendi Futura che batte una ridotta ma onorevole Mascalucia che uscirà tra gli applausi dello sportivo ed accogliente pubblico del Palattinà. Soldout nonostante una sfida a senso unico già dal Pregara:etnei in difficoltà e giallo-blu che preservano Honorio, in luogo di Vitinho e fanno scontare la squalifica a Parisi,Minnella e Scopelliti. Serata di gol e legni. Si inizia con un palo di Cividini, poi una traversa di Pizetta. Per il primo gol si dovrà aspettare l’undicesimo: inventa Pizetta e gol di Kadu.

Neanche due minuti dopo, lo stesso Pizetta centra il gol del due a zero sulla banda di potenza.Sarà ancora palo per Kadu, poi traversa per Pizetta, Mascalucia prova a reggere ma tirerà in porta a 24 secondi dal termine del primo tempo con Foti. Mister Martino farà ruotare tutti gli effettivi, anche i giovanissimi incluso il 2010 Turiano, componente importante dell’Under 17. A dirla tutta, si continuerà con larga parte dell’Under 19 in campo, ricordando che entrambe le formazioni giovanili stanno ben figurando nei rispettivi campionati in vetta.

Nel secondo tempo, è ancora palo per Kadu, poi gol con un assist di Cividini per Pizetta.

A porta vuota, Kadu non perdona e fa lo stesso poco dopo in percussione. Il sette a zero passa dalla crescita di uno scatenato Cambareri che colpirà due pali successivamente. L’ottavo per il giovane Christian Melito. Monologo risparmiando uomini e mezzi in vista della dura trasferta di Taranto nel prossimo turno.