Futura, parla Andrea Cambareri: l’uomo dei tanti ruoli si racconta a cuore aperto

Un uomo chiave, flessibile e determinato. Andrea Cambareri, atleta della Cadi Antincendi Futura, si racconta a cuore aperto dopo l’ultimo impegno contro Mascalucia, tracciando un bilancio più che positivo del suo percorso e regalandoci una preziosa riflessione sul vero spirito dello sport. Il suo ingresso nel gruppo è stato sin dall’inizio un successo. “Mi sono integrato benissimo”, esordisce Cambareri con un sorriso. “Stai giocando più ruoli. Penso che il bilancio sia ultra positivo. Sta andando tutto bene. Contro Mascalucia ho avuto molto minutaggio, è una cosa che mi fa molto piacere e posso dire di aver interpretando più ruoli cercando di essere nella maniera più possibile d’aiuto per la squadra”. Parole che dipingono il ritratto di un giocatore completo, pronto a mettersi al servizio del collettivo, una qualità preziosa nel calcio a 5 moderno.

Ma qual è il ruolo in cui si sente più a suo agio? Glielo chiediamo direttamente: laterale, pivot, ultimo? “Il mio ruolo preferito è l’ultimo”, confessa, “però anche laterale per essere un po’ più offensivo mi va bene, quindi non mi lamento”. Una risposta che dimostra personalità ma anche adattabilità, caratteristiche fondamentali per qualsiasi squadra che miri a obiettivi ambiziosi. L’intervista prende una piega profondamente significativa quando il discorso si sposta sulla gara contro il Mascalucia. Cambareri non parla di giocate o gol, ma di valori. “I ragazzi del Mascalucia non hanno mai mollato nonostante il divario ed il gap. Questo è uno sport dove bisogna sempre rispettare l’avversario e l’applauso del Palattinà, verso questi ragazzi, che sono in una situazione di estrema difficoltà, lo palesa”.

E quanto c’è di bello, allora, in questo sport? “Sì, infatti loro hanno giocato sempre e combattuto fino alla fine e l’applauso alla fine è stato un grande gesto di sportività. È quello che ci dovrebbe essere tutti i giorni”. Un monito e uno splendido esempio di come la competizione più agguerrita possa e debba convivere con il rispetto e il riconoscimento del valore altrui, soprattutto nella difficoltà. Guardando al futuro e alla prossima sfida contro Taranto, Cambareri non ha esitazioni. Il messaggio è semplice, diretto e riassume alla perfezione il suo approccio: “daremo sempre il massimo, come al solito”.