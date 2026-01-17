Futura, Martino: “complimenti a D’Agostino. Cosa gli ho detto? Di essere ‘cattivo'”

Emozioni non sono mancate al Palattinà, dove la Cadi Antincendi Futura ha superato per 7-4 una tenace Italpol Roma in una partita di campionato ricca di colpi di scena. La vittoria, prima uscita nel 2026 casalinga per i giallo-blu, è maturata grazie a una prestazione di carattere, porta la firma di tutta la squadra, ma ha un protagonista inatteso: il giovane portiere Alessandro D’Agostino, classe 2004, alla sua prima partita in assoluto in prima squadra.

A commentare la serata è il mister Tonino Martino, ex portiere e oggi timoniere della squadra calabrese. “Approfitto per fare i complimenti ad Alessandro D’Agostino”, esordisce Martino. “È un ragazzo che si allena bene tutti i giorni, è da inizio anno con noi, fa tanti sacrifici. Quello che è toccato stasera è un po’ inaspettato, però forse è meglio, così ci ha pensato meno. Complimenti per l’atteggiamento, per la positività con la quale è entrato e ha fatto due-tre parate importanti, ci hanno tenuto vivi. Non avevamo dubbi, avrebbe risposto così”.

Alla domanda su cosa gli abbia detto prima dell’entrata in campo, il mister rivela la sua filosofia: “io quando giocavo volevo stare sereno. A lui ho detto soltanto di stare sereno, di fare quello che lui sa fare, che va benissimo. L’unica cosa? Di essere ‘cattivo’. Non voglio mettere pressione perché non c’è bisogno. I miei ragazzi, quando giocano, hanno bisogno di fiducia e la mia ce l’hanno al 100%”.

Martino non lesina elogi per gli avversari: “Faccio i complimenti all’Italpol perché ci hanno dato veramente, veramente il filo da torcere. Sono una buonissima squadra, hanno rinforzato col mercato di dicembre. Lo sapevamo che era dura. È un campionato troppo equilibrato, dove i dettagli fanno la differenza, e noi oggi siamo stati bravi”.

Tra le note positive, spicca il ritorno al top di Jean Carlos Cividini, il Capitano: “Oggi ha fatto una grandissima partita. Aveva avuto un periodo un po’ così a livello fisico, adesso si sta riprendendo. Ha fatto un gol da pivot puro, questo è il Jean che conosciamo. Per fortuna lo stiamo recuperando al 100%, è una nota positivissima”.

La vittoria assume un significato particolare dopo il difficile trasferta di Canicattì, persa negli ultimi secondi. “Siamo rimasti un po’ male a Canicattì, abbiamo preso gol su errori nostri… era importante reagire. Lo abbiamo fatto davanti al nostro pubblico, ci tenevamo tanto”.

Chiudendo, Martino lancia uno sguardo al futuro e ringrazia le “certezze” silenziose se senior e tutti i giovani che si stanno spendendo per la causa.