Futura ko all’ultimo respiro: Canicattì vince 6-5 la prima gara del 2026

Inizio anno con i botti, gara pazzesca nella prima del 2026 per la Cadi Antincendi Futura. Una gara infinita e mai scontata, sfortunata per i giallo-blu che hanno lottato ma non riescono a spuntarla. Canicattì schiera Del Ferraro in porta, Trovato, Messina, Corallo, Messina.

a Cadi Antincendi Futura schiera Falcone, Honorio, Ficara e Scopelliti con Parisi in porta. Avvio top per Iocali con il gol di Alessio Trovato.

Falcone ci prova un paio di volte fino al pari, con stoccata dalla tre quarti di Humberto Honorio che beffa il portiere avversario con un tiro centrale velenoso. Sulla battuta successiva Gonzalez beffa Parisi dalla distanza, dopo appena due minuti effettivi di gioco. Kadu rischia il pari, poco dopo, su tiro pericolosissimo da calcio d’angolo. Ci riprova Parisi dalla distanza ma è palo pieno, poco dopo è pericoloso Pedro Mendes.

Del Ferraro è super in risposta su Falcone, sulla ripartenza, Laurenzana rischia il terzo gol per i locali. Il pari è incredibile: nuovamente dalle tre quarti, ma da parte opposta, Kadu realizza un eurogol pazzesco.

Falcone dopo aver dribblato due avversari rischia il gol del vantaggio.

Accade l’incredibile:dalla propria porta, Leo Del Ferrara realizza da campo a campo il gol del 3-2.

Falcone ci riprova ma trova la grande risposta del portiere, idem Pizetta su punizione. Il pareggio Futura? Un tiro irreale di Jean Cividini, su assist di Honorio. E’ 3-3 al termine di un primo tempo più che spettacolare. Poco dopo, espulso il nuovo innesto Piccioni a 22 secondi dalla fine e tiro libero per gli ospiti: Pizetta non sbaglia, ed è 3-4.

Le emozioni continuano anche nel secondo tempo: palo, pericolosissimo di Trovato. Il pari arriva dal piede dio Giovanni Corallo. Canicattì può andare in vantaggio ma si spegne sul palo con Trovato. Il gol è nell’aria e Canicattì, in tap-in sigla il 5-4. La Cadi può riaprirla: rigore su percussione su Honorio. Espulso l’allenatore Mittleman per proteste. Pizetta, non sbaglia ed è 5-5. A 8.52 dal termine è ancora rigore, questa volta per i locali: palo pieno di Laurenzana.

Poco dopo, miracolo di Parisi su Messina. Laurenzana, poco dopo, colpisce ancora il pari. Una palla vagante sulle ultimissime giocate di gara, a 19 secondi, premia Corallo. Venerdì 16 gennaio alle ore 19.30, occasione di riscatto per la Cadi Antincendi che ospiterà l’Italpol Roma.