Futura batte Roma, Kadu: “ringrazio Dio per la tripletta, ma vittoria più importante”

È stata una di quelle serate in cui un giocatore si presenta a tutti, segnando non solo il tabellino, ma anche l’immaginario della tifoseria. Kadu, il giovane talento brasiliano, classe 2003, appena recentemente alla Cadi Antincendi Futura, ha firmato una splendida tripletta nella vittoria contro l’Italpol Roma, dimostrando di aver ereditato il famoso tocco di classe di famiglia. Perché sì, Kadu è nipote di Vampeta, campione internazionale della disciplina con trascorsi pazzeschi anche nel Belpaese.

L’atleta, dopo il successo contro l’Italpol, ha raccontato con entusiasmo e umiltà la sua prima grande notte in gialloblu. “Sì, è stata una bellissima gara – esordisce Kadu – siamo stati equilibrati tanto in difesa come in attacco e siamo riusciti a salire con la vittoria oggi“.

Una vittoria costruita anche superando un’impasse: “c’era il giovanissimo Alessandro D’Agostino in porta a causa dell’espulsione di Paolo Parisi. È andata bene. L’abbiamo aiutato e lui ha fatto una grande partita, si allena moltissimo e quando abbiamo bisogno di lui, risponde“.

“Tripletta? Grazie a Dio ho fatto tre gol, però la vittoria è la cosa più importante. Tutti i componenti si aiutano e questo è fondamentale: uscire con i tre punti“. Parole che disegnano subito il profilo di un giocatore maturo, con le idee chiare: il gruppo viene prima di tutto.

“Quando ho capito che era vinta? Solo al fischio finale – spiega – perché il futsal è così, è appassionante. Una volta la partita è 5-2, dopo 30 secondi, un minuto, ed è 5-4. Allora, la partita è vinta solo quando l’arbitro fischia il fischio finale“.

Guardando al girone di ritorno, Kadu mantiene i piedi per terra: “dobbiamo migliorare ancora alcune cose, però stiamo aggiustando negli allenamenti. Giochiamo partita per partita, cercando sempre di migliorare difensivamente e fare gol davanti. Così stiamo riuscendo a fare i punti“.

Con questa mentalità e con il suo talento esploso, Kadu si appresta a diventare un tassello fondamentale per gli obiettivi della Cadi Antincendi Futura. Il nome di famiglia pesa, ma lui sembra avere la giusta miscela di talento e umiltà per scrivere, a modo suo, una bella storia in gialloblu.