Futsal, la Cadì Antincendi Futura vince e guarda già a Taranto: le parole di mister Tonino Martino

Tre punti importanti, un’ottima prova di gruppo, con tanti Under 19 in campo e gli occhi già puntati sulla prossima, durissima trasferta. Dopo la vittoria contro il Mascalucia, il mister della Cadì Antincendi Futura, Tonino Martino, traccia un bilancio della partita e guarda alla sfida contro la New Taranto, terza in classifica. Fin dalle prime parole, Martino sottolinea il valore etico della serata: “lo spirito dello sport in generale, del futsal in particolare va sempre rispettato e onorato. Complimenti al Mascalucia perché fino a che c’è stata la possibilità di rimanere in partita, hanno provato in tutti i modi, hanno onorato l’impegno al massimo nonostante le gravi situazioni oggettive di difficoltà. Sapevamo che nel mercato di dicembre hanno ceduto quattro-cinque giocatori importanti, ma per noi era importante fare i tre punti senza mancare di rispetto a nessuno”.

Un apprezzamento speciale va al pubblico del Palattinà, il cui applauso finale ai giovani calcettisti del Mascalucia viene definito da Martino “l’esempio lampante di quanto fair play ci sia stato questa sera, nonostante il divario”. La vittoria è stata anche l’occasione per allargare i minuti di gioco: “ho dato più spazio a chi in queste prime partite ha giocato di meno. I ragazzi hanno fatto una buona gara, abbiamo difeso in modo discreto e attaccato in modo ordinato. Non è stata una partita scontata: il primo tempo è stato combattuto, siamo andati 2-0 negli spogliatoi”.

Tra i singoli, il tecnico evidenzia le conferme e le soddisfazioni: “Andrea Cambareri oggi ha confermato che sta facendo bene. Sono contentissimo per Vitor (Vitinho ndr): per le regole sugli stranieri sta trovando poco spazio, ma merita sempre di essere convocato. Per me è un dolore al cuore ogni volta lasciarlo fuori. Gli è mancato il gol, ma ha fatto una buonissima prestazione. Questi ragazzi stanno piano piano. Il pensiero vola subito al prossimo impegno, un vero banco di prova: “Taranto è una partita difficilissima. Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato, che ha rinforzato ancora a dicembre. Noi fortunatamente recuperiamo gli infortunati, avevamo Humberto Honorio che non era al 100% e lo abbiamo lasciato fuori per precauzione”.

L’approccio sarà di massima concentrazione: “sarà una partita combattutissima. Proviamo ad andare lì, ce la giochiamo. Prepareremo la settimana in modo da non avere rimpianti quando finisce la partita”. La Cadì Antincendi Futura si appresta dunque a vivere una settimana di lavoro mirato, con l’obiettivo di confermare la sua crescita in uno degli scontri più attesi del torneo.