Furti, violenze e aggressioni: sugli stranieri irregolari lo Stato ha deciso, ma ora “i Sindaci si prendano le proprie responsabilità”

“La linea tracciata dal Ministero dell’Interno è chiara, ora anche i sindaci devono assumersi le proprie responsabilità“. Lo afferma il Senatore Ernesto Rapani (Fdi) commentando la circolare del Viminale inviata a prefetti e questori che dispone il rimpatrio immediato degli stranieri irregolari autori di comportamenti violenti. “Lo Stato fa la sua parte – sottolinea Rapani – ma il Testo unico degli enti locali stabilisce che i sindaci sono i primi ufficiali di governo sui temi della sicurezza urbana. Non esistono scorciatoie né alibi”.

Il riferimento è anche alla situazione di Corigliano Rossano, dove da tempo si registrano furti, rapine, aggressioni e omicidi che hanno generato allarme tra la popolazione. “In presenza di episodi così gravi e ripetuti – afferma il senatore – il sindaco ha il dovere di adottare provvedimenti, convocare tavoli istituzionali e utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge. L’inerzia non è un’opzione». Secondo Rapani, il richiamo del Viminale rafforza ulteriormente il ruolo delle amministrazioni locali, chiamate a garantire legalità e sicurezza sul territorio. «I cittadini chiedono risposte concrete – conclude – e chi guida una città deve dimostrare di essere all’altezza del mandato ricevuto”.