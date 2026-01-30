Furgiuele e la conferenza negata: “Sinistra ossessionata da un fascismo che non c’è, è antidemocratica”

“Gli antidemocratici del centro-sinistra, con il loro atteggiamento per motivi di sicurezza, hanno indotto il Presidente della Camera alla sospensione di tutte le conferenze stampa e l’accesso di qualsiasi ospite alla Camera dei deputati. Un atto grave, una vera e propria forzatura antidemocratica. Gli stessi che sventolano la Costituzione come un feticcio hanno impedito a liberi cittadini di presentare una proposta di legge”. E’ quanto scrive il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele nel commentare quanto accaduto questa mattina, quando la Sinistra ha occupato la sala stampa della Camera dei Deputati impedendo lo svolgimento della conferenza stampa sulla remigrazione che avrebbe visto protagonisti alcuni movimenti di estrema Destra con a capo Casapound.

“Poco male. Perché questa proposta non nasce nei salotti delle ZTL, ma dal popolo. E il popolo ha già risposto: a sole tre ore dal lancio della raccolta firme siamo quasi al 10%. Un segnale chiarissimo. Una dimostrazione di attenzione, partecipazione e libertà che non si lascia piegare, intimidire o condizionare. Mentre loro, di venerdì, evidentemente senza territori da visitare e senza militanti con cui confrontarsi, trovano il tempo solo per indulgere nel torcicollismo ideologico e in ossessivi richiami storici, noi continuiamo a fare politica vera. Loro parlano di fascismo in assenza di fascismo. Noi parliamo di problemi reali. Loro vivono e ragionano nelle ZTL. Noi stiamo tra la gente, con i cittadini che ogni giorno affrontano difficoltà concrete. Oggi si sono dimostrati ancora una volta antidemocratici. Noi andiamo avanti, per la nostra strada. Con il popolo”.