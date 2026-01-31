Fratelli d’Italia Reggio Calabria: da Cittanova il rilancio dell’azione politica verso le amministrative

Si è svolta a Cittanova una importante riunione del Coordinamento provinciale di Reggio Calabria di Fratelli d’Italia, alla presenza dell’assessore regionale Giovanni Calabrese e della consigliera regionale Daniela Iiriti. L’incontro ha rappresentato un momento di approfondimento e di analisi sulle principali criticità del territorio e sui prossimi impegni del partito. Nel corso della riunione è stato dedicato ampio spazio alle imminenti elezioni amministrative nei comuni dell’area metropolitana di Reggio Calabria. Il Coordinamento ha concordato sulla necessità di un’azione politica strutturata, fondata sull’ascolto dei territori e sulla costruzione di percorsi politici e amministrativi in grado di rispondere alle esigenze delle comunità locali, rafforzando la presenza e l’organizzazione di Fratelli d’Italia in vista delle scadenze elettorali della prossima primavera.

In questo contesto, il Coordinamento provinciale ha preso atto delle dimissioni del Presidente del Circolo di Palmi, Avv. Emiliano Pezzani, rassegnate per motivi strettamente personali, esprimendo un ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nella fase di crescita e radicamento del partito sul territorio. Il Presidente provinciale Bruno Squillaci, sentiti i componenti del Circolo di Palmi e i rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia, ha comunicato la nomina dell’Architetto Giovanni Barone a Commissario del Circolo. A Barone è affidato il compito di guidare il partito nella fase che conduce al prossimo Congresso comunale, garantendo continuità organizzativa e politica, nonché di coordinare il lavoro del Circolo in vista delle prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia e contribuire alla costruzione di una proposta politica solida e credibile in una Città importante come Palmi. Al neo Commissario sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro da parte dell’intero Coordinamento provinciale.

In chiusura, il Coordinamento ha confermato l’avvio di una serie di iniziative politiche e tematiche in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Tra queste, è stata annunciata un’importante iniziativa che si svolgerà a Locri il prossimo 7 febbraio, i cui dettagli organizzativi saranno resi noti nei prossimi giorni. Il Coordinamento provinciale si renderà inoltre promotore della costituzione di un Comitato “SiRiforma” a sostegno del SI al referendum sulla giustizia