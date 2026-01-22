Fratelli d’Italia, i vertici siciliani incontrano Arianna Meloni e Giovanni Donzelli

Si è svolto questa sera un incontro nella sede di Fratelli d’Italia a Roma tra Arianna Meloni, Giovanni Donzelli, Luca Sbardella con il senatore Ella Bucalo, i deputati regionali Pino Galluzzo ed Elvira Amata, il coordinatore provinciale Giosué Giardina e quello cittadino Pasquale Curró unitamente ai consiglieri comunali Libero Gioveni e Dario Carbone.

“L’incontro – calendarizzato dalla segreteria del partito prima degli eventi che hanno colpito la nostra provincia – ha avuto come primo ed unico pensiero quello di rappresentare ai nostri vertici politici la drammaticità della situazione che i nostri conterranei stanno vivendo e la necessaria vicinanza a chi ha subito perdite ingenti”, afferma Currò in una nota. “Abbiamo ritenuto che alla luce di questa importantissima questione tutte le altre argomentazioni dovessero essere rinviate ad un appuntamento successivo. Il Commissario Regionale di Fratelli d’Italia Luca Sbardella domani – venerdì 23 gennaio – sarà presente in Sicilia sui luoghi del disastro ed incontrerà a Letojanni alle ore 12:00 Sindaci ed Amministratori locali”, conclude Currò