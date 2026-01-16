Francesco Napoli eletto nuovo vicepresidente nazionale di Confapi

Francesco Napoli è stato eletto nuovo vicepresidente nazionale della Confapi. La notizia, delle ultime ore, è stata accolta positivamente anche dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, che così è intervenuto in una nota stampa: “Desidero esprimere il mio più sentito plauso a Francesco Napoli per l’elezione a vicepresidente nazionale della Confapi con, tra le altre, una delega di particolare rilievo al Sud. Si tratta di una nomina che valorizza la sua competenza, la sua esperienza e il suo impegno, e che arriva in una fase importante di rilancio e visione strategica per la Confederazione”.

“La piccola e media industria rappresenta un pilastro fondamentale dello sviluppo del Paese e, in particolare, del Sud, dove impresa, lavoro e coesione sociale devono procedere insieme. Sono certo che Francesco Napoli saprà svolgere questo incarico con responsabilità e concretezza, contribuendo a rafforzare il ruolo delle PMI come motore di crescita, innovazione e occupazione. A lui e al presidente Cristian Camisa rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che con il nuovo corso la Confederazione darà un contributo ancora più significativo al perseguimento di politiche volte a garantire uno sviluppo equilibrato dell’Italia e del Mezzogiorno”.