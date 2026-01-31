Frana di Niscemi, via a monitoraggi e analisi del rischio idrogeologico

La realizzazione di una analisi del rischio idrogeologico nel territorio del comune di Niscemi e di un programma di indagini geognostiche, geotecniche e di monitoraggio strumentale finalizzato ad accertare le cause del dissesto idrogeologico, oltre che la predisposizione di un sistema di sorveglianza. E’ quanto prevede per la frana di Niscemi l’ordinanza firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano relativa ai primi interventi urgenti in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia.