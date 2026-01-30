Frana di Niscemi, Catanzaro (Pd) attacca Musumeci: “dov’era negli ultimi nove anni?”

“Leggendo le dichiarazioni del ministro Nello Musumeci a proposito della frana a Niscemi, viene da chiedersi: ma c’è o ci fa? Scarica sulle ‘autorità locali’ la responsabilità di avere sottovalutato i rischi legati alle fragilità del territorio, dimenticando che negli ultimi nove anni è stato presidente della Regione dal 2017 al 2022, e ministro per la Protezione civile dal 2022 ad oggi“. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana. “Proprio Musumeci, prima da governatore e poi da ministro – aggiunge l’esponente Dem – avrebbe dovuto attivare le verifiche e i controlli necessari a prevenire quello che lui stesso ha definito un ‘disastro annunciato’. Ma invece di assumersi le sue responsabilità mette in piedi un imbarazzante scaricabarile che dimostra la sua inadeguatezza a continuare a sedere tra i banchi del governo nazionale”.