Frana a Niscemi, riaprono le scuole: lunedì si torna in classe

Lunedì riapriranno le scuole a Niscemi. Gli alunni delle due scuole inagibili per la frana saranno ospitati in altri plessi. E’ quanto emerge da una riunione del Centro di coordinamento soccorsi istituito nella sala della Protezione civile della Prefettura di Caltanissetta. Il vicario del prefetto ha comunicato che, “sotto il coordinamento della Prefettura, sono state espletate diverse attività necessarie a riorganizzare l’apertura delle scuole per la giornata di lunedì“.

Sono in corso le operazioni propedeutiche alla piena funzionalità di tutte le classi dove verranno dislocati i 323 alunni – 138 della scuola dell’infanzia e 185 delle primarie – dei plessi San Giuseppe e Belvedere, inagibili dopo la frana del 25 gennaio. Oggi è stata avviata l’attività di prelievo del mobilio dagli istituti per trasferirli nei vari plessi che ospiteranno gli alunni ‘sfrattati’, tramite ditte di trasloco che operano accompagnati da personale dei vigili del fuoco.