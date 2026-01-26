Frana a Niscemi, Musumeci: “saliti a 1.500 gli abitanti coinvolti”

“È salito a 1.500 unità il numero degli abitanti di Niscemi coinvolti nella cosiddetta zona rossa della frana che da oltre 24 ore tiene impegnata la Protezione Civile locale, regionale e nazionale. Per precauzione, la fascia di rispetto è passata da 100 a 150 metri mentre la linea di frana ha raggiunto i quattro chilometri”. Lo ha dichiarato il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, al termine della riunione della Unità di crisi alla Protezione Civile a Roma, alla quale ha partecipato insieme al capo dipartimento Fabio Ciciliano.

“Ho voluto, dalla Unità di crisi di Roma, rivolgere un sincero ringraziamento anche da parte della Premier Giorgia Meloni a quanti, dal prefetto agli amministratori comunali, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, tecnici, volontari si stanno prodigando per mettere in sicurezza i cittadini e ridurne i disagi. Ho assicurato che il governo nazionale farà la sua parte fino in fondo”, conclude Musumeci.