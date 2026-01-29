Frana a Niscemi, il dolore degli sfollati: Pino ritrova i pappagalli, Rita stringe la Madonna

Scoppia in lacrime Pino Terzo di Dio, 53 anni, quando i vigili del fuoco gli consegnano la gabbia con i suoi adorati pappagalli. “Non li vedevo da quattro giorni – dice commosso – per me sono come dei figli, ora devo capire a chi affidarli perché non ho più una casa e cambio dimora ogni giorno“. La squadra dei pompieri è salita al terzo piano di una palazzina in via Masaracchio, al civico 35: Pino ha aspettato sulle scale, poi lacrime e commozione non appena ha rivisto i suoi pappagalli.

Al primo piano dello stesso edificio, poi i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento della signora Rita Palumbo, riempiendo quattro grossi sacchi neri con indumenti, fotografie, documenti e tanti altri oggetti. Anche l’anziana donna si è commossa, tenendo stretta al petto una statua della Madonna. “Mi servivano i documenti soprattutto perché mio marito si deve ricoverare per un problema: grazie a tutti, grazie“, dice Rita abbracciando i cronisti e baciando la statua della Madonna.