Frana a Niscemi, evacuate 35 persone e chiuse due scuole

Trentacinque persone fatte sgomberare dalle loro abitazioni nella zona interessata dalla frana di ieri a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ed è stata disposta la chiusura delle scuole Belvedere e Canale-Don Bosco. La frana ha causato l’altra notte il cedimento di un tratto di strada, lungo la strada provinciale 12, che collega Niscemi alla statale Gela-Catania, che ora non è transitabile.

Il dipartimento della Protezione civile regionale dice che l’ evento ha riguardato un ampio settore del versante ovest dell’abitato di Niscemi. Il corpo di frana ha registrato un ribassamento stimato tra i 6 e i 7 metri, con uno spostamento in direzione del fiume Maroglio, che interessa un fronte pari a 1.6 km e quasi 1 km quadrato di estensione.