Frana a Niscemi, cede un tratto della Sp12: strada chiusa e collegamenti a rischio

Una frana ha causato il cedimento di un tratto di strada, lungo la strada provinciale 12, che collega Niscemi alla statale Gela-Catania, e dalla scorsa notte non è transitabile. “C’è una frana lungo tutto il costone“, spiega il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Sono in atto i primi interventi di messa in sicurezza. C’è forte preoccupazione soprattutto tra i tanti agricoltori che rischiano di non poter raggiungere le loro proprietà. Nella zona, anni addietro, c’era già stata una prima frana. La Sp12 è un’arteria viaria di collegamento fondamentale per la zona di Niscemi, soprattutto per raggiungere Gela e la statale 117 bis verso Catania.