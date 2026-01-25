Forza Italia, Tajani: “il centrosinistra è morto, resta solo la sinistra”

“Possiamo fare di più se allarghiamo i mostri confini andando a coprire spazi lasciati liberi”. Il leader di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri del Governo Meloni, Antonio Tajani, lo ha detto a conclusione dell’evento a Milano ‘Più libertà, più crescita’ aggiungendo che “il centrosinistra è morto, resta solo la sinistra”.

“Con gli elettori rimasti smarriti sarà possibile costruire una grande forza popolare europeista e atlantica, per diventare non il centro del centrodestra ma il centro della politica del Paese”, conclude Tajani.