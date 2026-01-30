Forza Italia Crotone: Ferrari azzera le cariche e lancia la sfida per le Amministrative

Il Commissario Provinciale di Forza Italia, Sergio Ferrari, decorsi oltre due mesi dalla sua nomina, avvia concretamente il naturale processo di rinnovamento del partito nella provincia di Crotone. Dopo una fase di opportuna attesa, di ascolto, di riflessione ed analisi del territorio, Ferrari ha disposto l’azzeramento di tutte le cariche provinciali e cittadine, preludio ad una riorganizzazione che partirà dai centri strategicamente più rilevanti. L’obiettivo è chiaro: presentare un partito moderno, dinamico e radicato anche in vista delle prossime elezioni amministrative. La priorità sarà data ai principali comuni del crotonese ed ai Comuni chiamati al voto nelle prossime elezione amministrative del 2026, dove Forza Italia intende giocare un ruolo da protagonista.

“Non è solo un cambio di nomi, ma un cambio di passo”, afferma Sergio Ferrari. “Lavoriamo per garantire ai cittadini rinnovamento, visione e speranza, favorendo l’ingresso di nuove energie e professionalità radicate nel crotonese, con l’obiettivo di tradurre i valori di Forza Italia in progetti concreti per le nostre comunità. Partiremo dai centri più grandi per poi completare l’intero assetto provinciale”. Sabato 7 febbraio sarà inaugurata a Crotone la sede della segreteria provinciale del Partito e saranno ufficializzati i primi commissari cittadini che avranno il compito di riorganizzare il partito e guidarlo fino ai prossimi congressi