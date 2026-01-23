Forte terremoto nel cuore della Calabria, grande paura a Catanzaro, Cosenza e Lamezia Terme | LIVE

Attimi di paura nel pomeriggio a Serrastretta, in provincia di Catanzaro, dove intorno alle 15:20 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8. Il sisma è stato avvertito distintamente da molti residenti, soprattutto nelle aree più vicine al centro abitato. Numerose le segnalazioni giunte anche dai comuni vicini, dove la scossa è stata percepita con minore intensità.

Immediata l’attivazione delle verifiche: autorità locali e squadre della Protezione Civile hanno avviato controlli sul territorio per accertare eventuali danni. Momenti di apprensione anche a Cosenza e Lamezia Terme, dove la scossa è stata avvertita dalla popolazione.