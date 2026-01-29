Fondi del Ponte sullo Stretto da dirottare per i danni del ciclone Harry? Ripepi sbotta: “è abominevole, questi sono i comunisti beceri”

Il commento del Consigliere Comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi, in una delle sue consuete dirette Facebook, commentando le uscite della Sinistra di questi ultimi giorni relativamente all'ipotesi di dirottare i fondi del Ponte sullo Stretto per i danni del ciclone Harry

ripepi ponte sullo stretto

“L’Opposizione nazionale e regionale sta gridando, chiedendo che i soldi del Ponte sullo Stretto vadano dirottati a risolvere le criticità del maltempo. E’ abominevole! Mi dispiace che lo dicano reggini, siciliani. Noi vogliamo che i soldi del Ponte sullo Stretto rimangano per il Ponte. E’ l’unica opera che può rappresentare sviluppo e speranza nel nostro territorio. Abbiamo il potere di ribellarci, questi sono i comunisti beceri e vi prego di stare lontano da loro. I comunisti non beceri sono persone per bene, quelli beceri invece distruggono il nostro territorio”. E’ quanto ha affermato il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi, in una delle sue consuete dirette Facebook, commentando le uscite della Sinistra di questi ultimi giorni.

