Follia a Catania: tenta di soffocare la figlia di 5 mesi, bloccata da carabinieri

Follia a Catania dove una donna avrebbe tentato di soffocare la figlia di cinque mesi ma è stata bloccata da carabinieri allertati da una chiamata. I militari hanno sfondato la porta della stanza da letto, dove la donna si era chiusa a chiave, e dopo avere fatto irruzione l’hanno fermata. La piccola non ha riportato danni ed e le sue condizioni sono definite buone.

La donna è stata affidata a personale del 118 e condotta, scortata da militari dell’Arma, nel pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria San Marco, dove i medici l’hanno sottoposta a controlli anche psicologici per valutare il suo stato di salute mentale.