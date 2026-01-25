Floridia (Siracusa), la FAI riunisce le associazioni siciliane: fronte comune contro racket e usura

“Lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di Floridia (SR), la Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura Italiane ha organizzato un evento pubblico chiamando a raccolta tutte le associazioni aderenti della Sicilia. Tale manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Floridia, vuole essere un forte segnale di presenza delle associazioni antiracket siciliane a tutta la provincia di Siracusa, le quali, insieme alle Istituzioni e alle forze di polizia, intendono rilanciare con forza un messaggio di solidarietà e invito alla denuncia a tutti gli operatori economici del territorio affinché si possano liberare dal condizionamento mafioso”. Così in una nota la FAI, Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane.

“Gli ultimi numerosi episodi di intimidazione non devono e non possono mortificare una comunità intera, né tantomeno ledere il diritto costituzionale di quei cittadini che vogliono esercitare la libera impresa. A introdurre e moderare l’incontro sarà il presidente della FAI Luigi Ferrucci, mentre relazioneranno sul tema il coordinatore provinciale Paolo Caligiore e il coordinatore regionale Paolo Terranova. Interverranno il Prefetto di Siracusa Chiara Armenia e il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Maria Grazia Nicolò, alla quale saranno affidate le conclusioni”.