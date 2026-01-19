“DiVino”, serata all’insegna delle eccellenze enologiche della provincia di Reggio Calabria, proposta dalla Delegazione FISAR di Reggio Calabria, sabato scorso, presso l’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica, ha riscosso un grande successo. In estrema sintesi, si sono registrati un sold out di pubblico, una significativa partecipazione dei presenti, e un grande apprezzamento per la ricca degustazione offerta, alla base della quale una selezione di vini pregiati provenienti dai due Consorzi rappresentanti le DOC reggine, Bivongi e Greco di Bianco, accompagnati da un menu realizzato ad hoc dallo Chef della struttura.

Gli interventi degli ospiti, riferimenti nazionali del mondo del vino – Maurizio Pandolfi (Sensi in movimento) e Gaetano Prosperini, Docente Sommelier FISAR e Responsabile di Zona della Delegazione reggina, sono stati stimolanti e puntuali, ben armonizzati dalla Sommelier/Wine Lover Cristina Raffaele.

“La serata promossa da Fisar Reggio Calabria nella persona del prof. Giovanni Galasso e di tutto lo staff Fisar, che ieri ha visto protagonisti i vini del Consorzio di tutela del Greco di Bianco DOP e del Consorzio di tutela della DOP Bivongi, è stata veramente ricca di argomenti importanti. Il focus principale è stato il territorio della Locride e i prodotti ad esso legati e, da Presidente del Consorzio del Greco di Bianco DOP, ritengo di poter affermare che siamo sulla giusta direzione.

Ormai è sotto l’occhio di tutti che la corretta operazione da fare è la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. I Consorzi di tutela hanno quindi un ruolo di primaria importanza in questo. Nello specifico, la storia è testimone dell’importanza che ha avuto la viticoltura nel nostro territorio dove ci sono siti archeologici che parlano di enologia.

Inoltre c’è stata la presenza di personalità importanti del mondo del vino come Maurizio Pandolfi che ritiene che i prodotti del nostro territorio non sono secondi a nessuno e sostiene il nostro modo di procedere. Infine, secondo me, incontri come questo sono da ripetere per meglio divulgare la conoscenza, l’importanza e la centralità del vino nel nostro territorio”, afferma il presidente del Consorzio Greco di Bianco Umberto Ceratti.

“L’incontro DiVino è stata una serata riuscitissima. La promozione della nostra terra e dei nostri prodotti attraverso eventi come questo, dal mio punto di vista, risulta una strategia vincente, riflessione confermata dal discorso conclusivo dell’ospite milanese Maurizio Pandolfi, entusiasta dell’incontro e dei vini degustati che ha raccontato con la sua consueta passione”, commenta Luca Maccari, Vicepresidente dell’APCR (Associazione Provinciale Cuochi Reggini).

“Personalmente sono soddisfatto e grato della serata. Ringrazio chi ha collaborato nella riuscita dell’evento. Tutto è stato perfettamente confezionato; gli interventi, la band musicale Usanticu, i sorrisi delle persone, la degustazione di vini e la cena di Pasqualino. Siamo riusciti a vedere materializzato il sottotitolo dell’evento – “ogni sorso è un’emozione” – che puntava appunto sull’esperienza in termini emozionali. Stiamo già pensando come continuare perché crediamo che questa formula sia vincente”, conclude Giovanni Galasso, il Referente FISAR Provinciale.