Festival del Mediterraneo, Gioia Tauro scopre la rivoluzione pittorica di Caravaggio | VIDEO

Il Festival del Mediterraneo, nato da un’iniziativa del Rotary Club di Gioia Tauro, celebra Caravaggio attraverso un convegno interamente dedicato alla rivoluzione pittorica del maestro. Focus dell’incontro, quella luce particolare capace di scavare nell’animo umano. A guidare i presenti tra i segreti del pittore è stato il professore Franco Ruzza, direttore artistico della rassegna, che ne ha delineato l’eredità e l’impatto sulla cultura moderna.

Nel servizio di Graziano Tomarchio, realizzato per StrettoWeb, il suo commento in merito all’iniziativa.