Festa di San Francesco di Sales, patrono dei sordi: successo di partecipazione e solidarietà a Reggio Calabria

La celebrazione di San Francesco di Sales, Patrono dei Sordi, si è conclusa ieri con grande partecipazione e successo, riunendo oltre 120 soci presso la città dello Stretto. L’evento, promosso dalla Sezione Provinciale ENS di Reggio Calabria e dal Consiglio Regionale ENS Calabria, ha confermato l’unità e la solidarietà della comunità sorda calabrese. La giornata ha avuto il suo momento più solenne presso il Duomo di Maria Santissima Assunta in Cielo, con la Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Pietro Sergi, che ha offerto un profondo spunto di riflessione spirituale. La presenza di due interpreti LIS ha garantito la piena accessibilità dell’evento.

Il Presidente Provinciale Santoro Favasuli e il Presidente Regionale Cav. Antonio Mirijello hanno espresso la loro soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, definendola “un’opportunità di crescita irripetibile” per i soci accorsi da ogni provincia della regione. I festeggiamenti sono proseguiti al Grand Hotel Excelsior con un pranzo sociale, lo spettacolo della Compagnia Teatrale Colapesce di Messina e la premiazione della campionessa di nuoto Noemi Canino, plurimedagliata alle Deaflympics 2025 che si sono svolte a Tokyo.

La consegna del riconoscimento all’atleta sorda ha rappresentato un tributo all’eccellenza sportiva e alla forza di volontà che l’ENS promuove quotidianamente. L’evento si è confermato non solo come una ricorrenza religiosa, ma come un pilastro fondamentale per il valore sociale ed educativo che l’Associazione riveste in tutta la Calabria.