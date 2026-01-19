Femminicidio Federica Torzullo, cordoglio anche dalla Calabria: “rafforzare le azioni di prevenzione e l’inasprimento delle pene”

La coordinatrice della Conferenza delle presidenti delle Commissioni Pari Opportunità di Regioni e Province Autonome, e Presidente della CRPO della Calabria, Anna De Gaio, esprime “profonda vicinanza e cordoglio alla famiglia di Federica Torzullo, vittima di una tragica violenza che si aggiunge alla lunga e dolorosa lista dei femminicidi nel nostro Paese. Una perdita che colpisce l’intera comunità e che rende ancora più drammatico il pensiero al figlio minore, privato dell’amore della madre in modo così crudele. Di fronte a questi eventi è indispensabile rafforzare le azioni di prevenzione e l’inasprimento delle pene per contrastare con determinazione la violenza di genere”.

In segno di memoria, lutto e impegno civile, la Presidente della CRPO parteciperà alla Fiaccolata Silenziosa in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 19.00 a Saracena, come indicato nel manifesto qui di seguito.