Federimpreseuropa Calabria, Luppino: “fondamentale il dialogo con le istituzioni per supportare il sistema produttivo calabrese”

Il Coordinamento Regionale Calabria di Federimpreseuropa, presieduto dal Dott. Antonio Luppino, ha avviato una campagna di tutela e supporto a favore delle piccole e medie imprese calabresi, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto produttivo regionale e sostenere lo sviluppo economico in un momento ancora delicato di ripresa post-ciclone Harry. Nei giorni scorsi, il Dott. Luppino è stato ricevuto presso il Consiglio Regionale della Calabria dall’On. Riccardo Rosa, Presidente della Commissione di Vigilanza.

L’incontro istituzionale ha permesso un confronto approfondito su diverse tematiche di rilievo per le PMI calabresi, come la semplificazione burocratica, l’accesso ai finanziamenti, la promozione dell’innovazione e della digitalizzazione delle imprese locali, nonché la presentazione di proposte concrete della Confederazione per valorizzare il tessuto imprenditoriale regionale. Il Dott. Luppino ha ringraziato il Consigliere Rosa per la disponibilità e l’attenzione dimostrata, sottolineando l’importanza di rafforzare il dialogo tra istituzioni e imprese. Il Coordinamento Regionale segue con attenzione la ripresa delle imprese dopo il ciclone Harry, partecipando attivamente alle principali visite istituzionali sul territorio.

Tra queste, la visita in Calabria del Ministro per la Protezione Civile, On. Nello Musumeci, impegnato nel monitoraggio dei danni e nella definizione degli interventi di sostegno alle comunità colpite, e la presenza odierna, 30 gennaio, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Matteo Salvini, nella Calabria ionica per verificare le condizioni delle infrastrutture e delle attività produttive locali.

Inoltre, il Dott. Antonio Luppino parteciperà all’incontro previsto per il 2 febbraio presso il Consiglio Regionale della Calabria con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, che sarà accompagnato dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dall’On. Francesco Cannizzaro. L’incontro prevede un confronto diretto con imprese e associazioni di categoria per valutare la situazione e le necessità post-ciclone, individuare interventi concreti di sostegno e discutere le opportunità di finanziamento e sviluppo economico. Federimpreseuropa Calabria conferma così il suo impegno costante a fianco delle imprese, promuovendo iniziative concrete e un dialogo costruttivo con le istituzioni per valorizzare il tessuto produttivo regionale.