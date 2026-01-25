Federimpreseuropa affida ad Antonio Luppino il coordinamento della Calabria

CNE – Federimpreseuropa rafforza la propria presenza in Calabria con la nomina di Antonio Luppino a Coordinatore Regionale della Confederazione. La scelta rientra nella strategia di consolidamento dell’azione territoriale di CNE – Federimpreseuropa, organismo nazionale di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, dei professionisti e delle realtà produttive operanti a livello nazionale ed europeo, con particolare attenzione alle politiche di coesione e allo sviluppo del Mezzogiorno.

Nel nuovo incarico, Luppino è delegato a rappresentare ufficialmente la Confederazione in Calabria, partecipando a tavoli istituzionali, tecnici e di concertazione a livello regionale, locale e nazionale, inclusi i tavoli ministeriali competenti e quelli dedicati alle politiche per il Sud. Al Coordinatore Regionale è affidato il compito di coordinare e sviluppare le attività di CNE – Federimpreseuropa sul territorio calabrese, rappresentare le istanze del sistema imprenditoriale locale e operare in raccordo con gli organi nazionali della Confederazione, nel rispetto delle linee strategiche e delle finalità statutarie.

La nomina è stata depositata presso il Ministero degli Affari Regionali e trasmessa per conoscenza alla Regione Calabria. Con questa designazione, CNE – Federimpreseuropa conferma il proprio impegno a sostenere la crescita, la competitività e lo sviluppo del tessuto produttivo calabrese, rafforzando il dialogo istituzionale e la partecipazione ai processi di programmazione territoriale.