Facebook premia il calabrese Franco Corbelli (Diritti Civili) per i suoi “contenuti di alta qualità”: la felicità del giornalista

Importante e significativo riconoscimento di Facebook al leader del Movimento Diritti Civili, il giornalista calabrese Franco Corbelli. Il social network nella giornata di ieri ha, infatti, notificato al profilo di Corbelli (Diritti Civili), che opera dalla Calabria, da diversi anni, un messaggio elogiativo ed eloquente che l’attivista dei diritti umani ha postato, ringraziando Fb, che recita testualmente “Congratulazioni! Poiché hai pubblicato contenuti di alta qualità, li stiamo mostrando a più persone”.

La soddisfazione di Corbelli

Corbelli, nel post, a commento di questo attestato, ha scritto. “Grazie FB. Ho ricevuto in oltre 30 anni tanti importanti Premi (come si può, in parte, vedere nella foto, che viene pubblicata, nel profilo, insieme alla notifica di Facebook) ma considero questo tuo “attestato” di oggi un fatto di straordinario valore e particolare significato, alla luce del rapporto (con questo social) diciamo non sempre semplice, di questi ultimi anni (durante la pandemia, come è noto, ero stato alcune volte censurato, sospeso e limitato da FB, salvo poi vedere riconosciuta la mia correttezza dal social network e ricevere anche le sue scuse)”.

“E’, quello di oggi, un riconoscimento alla trentennale ed esemplare storia di Diritti Civili, conosciuta e apprezzata in Italia e nel mondo, perché il nostro profilo, meramente informativo (chiuso ai commenti), assai seguito in Italia, è nient’altro che la rappresentazione del nostro quotidiano impegno civile, libertario, di giustizia e umanitario, che negli ultimi 4-5 anni viene pubblicato e anticipato con gli articoli su La Verità, il grande quotidiano nazionale di Belpietro e De’ Manzoni, e ripreso anche da diverse altre testate regionali (come Stretto Web), è questa “l’alta qualità dei nostri interventi” che non è mai venuta meno in tutti questi anni difficili, che hanno sconvolto il mondo e che ci hanno visto sempre impegnati a difendere principi di legalità, di libertà, di solidarietà e umanità”.

“Sono rimasto sorpreso da questa notifica di Fb ma soddisfatto perché conferma quanto sia apprezzato il nostro impegno a difesa dei diritti civili e umani. Anche Fb ha riconosciuto che Diritti Civili opera in modo esemplare anche con la comunicazione nel nostro profilo. Del resto la lunga storia gandhiana di Diritti Civili è questa, sempre a difesa dei valori e principi costituzionali e umani, in nome del rispetto, della non violenza, della solidarietà, della giustizia, contro ogni sopruso e forma di barbarie, di violazione dei diritti fondamentali delle persone. E saranno sempre questi gli obiettivi di civiltà che continueremo a perseguire ogni giorno, come facciamo da oltre 30 anni”.