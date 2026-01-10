Europa, Trump: “ho radici europee, ma loro oggi sono diversi, devono stare attenti all’immigrazione”

Donald Trump torna a parlare di Europa. Il presidente degli Stati Uniti d’America afferma il suo legame con l’Europa, spiega di avere radici europee ma, allo stesso tempo, afferma di non riconoscersi nella versione attuale dell’Europa, modificata dalle politiche sull’immigrazione dalle quali mette in guardia. “L’Europa sta cambiando. L’Europa deve rimetttere in sesto le cose. Amo l’Europa, immagino di venire dall’Europa, essenzialmente le mie radici sono in Europa, ma l’Europa è un posto diverso… devono stare molto attenti con la loro politica sull’immigrazione“, ha affermato Trump.