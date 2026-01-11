Etna, salvate due famiglie con bambini ed un neonato sotto una tormenta di neve

Un intervento condotto in condizioni meteo particolarmente avverse,

quello portato a termine nel tardo pomeriggio dai Tecnici della stazione Etna Nord del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), impegnati nel salvataggio di due famiglie con bambini ed un neonato, rimaste bloccate a causa di guasti e della viabilità resa pericolosa dalla presenza di neve e ghiaccio. L’allarme è scattato a seguito della segnalazione dei Carabinieri della Compagnia di Randazzo, che hanno richiesto l’intervento dei Tecnici del Soccorso Alpino, stante la situazione ad alto rischio evolutivo sanitario e le pessime condizioni meteorologiche nell’area. Le famiglie si erano dirette verso Piano Provenzana con due autovetture, una era rimasta immobilizzata a causa della strada ghiacciata, mentre la seconda autovettura aveva riportato un malfunzionamento.

Una volta raggiunte le famiglie, i Tecnici del Soccorso Alpino hanno provveduto a mettere in sicurezza i bambini e gli adulti e ad accompagnarli a valle. L’episodio evidenzia ancora una volta quanto possano essere insidiose le strade di montagna in presenza di neve, ghiaccio ed avverse condizioni meteorologiche. Il Soccorso Alpino Siciliano rinnova “l’invito alla massima prudenza, ricordando l’importanza di informarsi preventivamente sulle condizioni meteo e della viabilità, di dotarsi di mezzi adeguati e di evitare spostamenti non strettamente necessari in situazioni di maltempo intenso”.