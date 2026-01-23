“Estate Addosso”, a Messina la presentazione della nuova annualità

Si terrà lunedì 26 gennaio alle ore 9.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la conferenza stampa promossa dall’Amministrazione comunale e dall’Azienda Speciale Messina Social City per la presentazione della nuova annualità del progetto “Estate Addosso”. L’iniziativa, divenuta nel tempo un appuntamento atteso e riconosciuto dalla cittadinanza, rappresenta oggi una delle principali politiche attive rivolte ai giovani del territorio.

Nato come progetto sperimentale durante l’amministrazione del sindaco Cateno De Luca, “Estate Addosso” si è progressivamente evoluto fino a diventare, sotto la guida del sindaco Federico Basile, un intervento strutturato e consolidato, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio e di promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità. Nel corso degli anni il progetto ha coinvolto migliaia di giovani, configurandosi come uno strumento efficace di inclusione sociale. “Estate Addosso” non si limita infatti a garantire un supporto economico temporaneo, ma offre soprattutto un percorso di accompagnamento, orientamento e valorizzazione delle competenze personali, rivolto a ragazzi che vivono condizioni di fragilità socio-economica.

La conferenza stampa sarà l’occasione per ripercorrere l’evoluzione del progetto, presentare i dati più significativi delle diverse annualità e mettere in evidenza il valore generato nel tempo, anche grazie alla costruzione di una rete sempre più ampia di soggetti ospitanti che hanno scelto di condividere una responsabilità sociale comune. Una rete che ha contribuito a rendere “Estate Addosso” un vero intervento di sistema, capace di attivare relazioni, collaborazione e partecipazione sul territorio. L’incontro rappresenterà infine un momento di riflessione sul valore educativo e sociale del progetto, che continua a dimostrarsi uno strumento efficace di contrasto al disagio socio-economico, di accompagnamento dei giovani verso l’autonomia e di rafforzamento del legame tra le nuove generazioni e la comunità cittadina.