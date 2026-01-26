Enorme frana a Niscemi: situazione drammatica, disposte altre evacuazioni | FOTO

“La situazione della frana nella notte è notevolmente peggiorata. Siamo molto preoccupati“, ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Niscemi, cittadina in provincia di Caltanissetta, Massimiliano Conti. La frana è iniziata intorno alle 13 di ieri, con lesioni aperte sull’asfalto che hanno messo in fuga molte persone che vivono nella zona. “Al momento l’unico modo per arrivare a Niscemi è da Caltagirone, ma stiamo cercando delle alternative viarie. La situazione è drammatica“, ha sottolineato il primo cittadino. “La situazione continua a peggiorare perché si sono registrati altri cedimenti. In nottata, si è verificato un taglio verticale di 25 metri. Stiamo lavorando, di comune accordo con la Protezione civile a un’alternativa. Per non lasciare il paese isolato, potrebbe essere realizzata un’altra strada”.

Aumenta il numero degli sfollati

Il bilancio degli sfollati a Niscemi, a causa di un evento franoso, è in costante aumento: sono oltre 1.000 le persone evacuate dalle zone considerate a rischio crollo. Alla luce dell’evoluzione del fenomeno, le autorità hanno disposto l’evacuazione di tutti i residenti presenti nella fascia di 4 km dall’area interessata: è quanto ha reso noto la Protezione Civile. Nella giornata di oggi il prefetto di Caltanissetta, Donatella Messina, parteciperà a un vertice operativo insieme ai dirigenti della Protezione civile regionale e al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, per fare il punto della situazione.