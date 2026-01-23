Enna, le piogge riempiono il lago di Pergusa: torna l’acqua nella riserva naturale

Il lago di Pergusa, grazie alle incessanti piogge, degli scorsi giorni è tornato ad essere pieno di acqua. Il ciclone Harry nell’ennese, mentre ha portato un vento che ha superato i 90 chilometri orari , ha regalato una pioggia incessante ma non violenta. Questo ha permesso alle falde di infiltrarsi e di fare crescere il lago. “La pioggia che è caduta incessantemente ha avvantaggiato le falde del lago di Pergusa che è un bacino che non ha né emissari né immissari. Vive, dunque, e si alimenta solo grazie all’acqua piovana – dice Antonio Aveni, responsabile del servizio di gestione della riserva naturale – questo ha permesso di far si che l’acqua avesse tutto il tempo di infiltrarsi e di ingrossare quelle falde che hanno reso il lago così prospero A ciò va aggiunto che la Provincia aveva da poco pulito i canali di adduzione, per lo meno quelli di proprio competenza. E questo ha favorito, certamente, il ritorno al lago dell’acqua“.