Emma, la ragazzina di Reggio Calabria che conquista al primo colpo la finalissima a The Voice Kids

Da stasera, sabato 10 gennaio, è tornato su Rai 1 ‘The Voice Kids‘, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Alla conduzione, Antonella Clerici che accompagna il pubblico alla scoperta delle storie, dei talenti e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti di The Voice Kids. Al suo fianco, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior.

Questa sera tra i vari concorrenti ha partecipato Emma, giovane 13enne di Reggio Calabria che ha cantato “E poi” di Giorgia. La ragazzina accompagnata dalla famiglia, ha debuttato benissimo attirando l’attenzione dei coach che dopo poco hanno iniziato a girarsi in quanto apprezzavano la voce di Emma. Il primo a girarsi è stato Nek dopo Clementino e Rocco Hunt, a seguire Arisa e per ultima Loredana Bertè portando Emma in finalissima.

La nuova stagione

Una nuova stagione che si apre all’insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alternano sul palco di The Voice Kids per i duetti con i concorrenti e con i coach. Una formula vincente che prende il via con le ‘Blind Auditions’, le tradizionali ‘audizioni al buio’ distintive del programma, con i coach di spalle che ascoltano i piccoli concorrenti senza poterli vedere. E’ solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach si potrà girare per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si voltano, invece, è il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Nel corso delle quattro puntate di ‘Blind Auditions’ ciascun coach può, anche quest’anno, avvalersi del ‘Super Pass’, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del ‘Super Blocco’, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti: il titolare del ‘Super Pass’ volerà direttamente alla finale, mentre gli altri otto si contenderanno il posto nelle sfide della puntata successiva. Al termine di questa, scopriremo quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che – insieme ai titolari del ‘Super Pass’ – si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 14 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1, dove verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.