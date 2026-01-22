Emergenza maltempo, Demasi (Filca-Cisl Calabria): “subito interventi urgenti della Città Metropolitana”

A intervenire sull’emergenza maltempo che sta interessando vaste aree della provincia di Reggio Calabria è Christian Demasi, eletto Segretario Generale della Filca-Cisl Calabria, che lancia un appello chiaro alla Città Metropolitana “affinché vengano attivati interventi immediati e concreti per la messa in sicurezza del territorio”. Secondo Demasi “i danni causati dalle intense precipitazioni hanno messo in evidenza criticità diffuse, in particolare sulla viabilità e sulle infrastrutture, rendendo indispensabile un’azione rapida che non può essere rallentata da lungaggini burocratiche”.

Il segretario generale della Filca-Cisl Calabria sottolinea “la necessità di ricorrere anche alle società in house dell’ente metropolitano, in particolare quelle che dispongono di competenze nel comparto edile, per affrontare gli interventi in regime di somma urgenza e accorciare i tempi operativi. Un’attenzione specifica viene rivolta alle aree maggiormente colpite, come la Vallata dello Stilaro, i comuni di Bivongi e Stilo, ma anche i territori di Condofuri, Bova e Melito di Porto Salvo, oltre a tutte le zone della provincia reggina interessate da frane, smottamenti e crolli della sede stradale, dove in diversi casi la viabilità risulta fortemente compromessa”.

“Utilizzare le società partecipate”

Per Demasi “l’utilizzo delle società partecipate rappresenterebbe una risorsa strategica, capace di supportare gli uffici tecnici comunali attraverso opere murarie, interventi di regimentazione delle acque e lavori di ripristino, garantendo al tempo stesso maggiore tempestività e sicurezza. Occorre dare risposte immediate ai territori – è il messaggio lanciato – perché i Comuni, da soli, non possono sostenere il peso di emergenze sempre più frequenti. Serve una regia unica e un impegno diretto della Città Metropolitana”. L’auspicio espresso dal segretario generale della Filca-Cisl Calabria è che “l’ente metropolitano possa attivare tutte le risorse disponibili, mettendo in campo un piano operativo rapido ed efficace, capace di tutelare cittadini, lavoratori e imprese, in una fase in cui gli eventi climatici estremi stanno diventando sempre più ricorrenti e impattanti sul territorio”.